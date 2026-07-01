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Новости про Hyundai IONIQ
3
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Компактный электрокар Ioniq 3 получил упрощённую версию для Европы
09:11
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