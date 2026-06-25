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Solaris
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В России прекратили производство автомобилей Solaris
2
Вчера
Новости
Опубликован рейтинг иномарок российской сборки с наибольшим уровнем локализации
2
3
24 июня
Новости
Про бизнес
В России почти на треть выросли продажи отечественных автомобилей
1
22 июня
Новости
Про бизнес
Спрос на российские седаны в РФ растёт, а на китайские снижается
1
26 мая
Новости
В список разрешённых для такси машин попросили добавить Solaris и Belgee
4
2
22 мая
Новости
В России заново сертифицировали Solaris HC — экс-Крету
2
7
30 апреля
Новости
Назван топ-10 автомобилей, наиболее распространённых в России
2
3
9 марта
Новости
Спрос на Lada упал, но резко выросли продажи Mazda
2
28
4 марта
Новости
Про бизнес
В Авто.ру посчитали, сколько зарплат нужно отложить на покупку автомобиля с пробегом
20 февраля
Новости
Про бизнес
В России сократилось количество автосалонов китайских брендов
1
21 января
Новости
Hyundai решил не выкупать российские активы
3
1
15 января
Новости
Названы самые популярные марки и модели российского авторынка в 2025 году
2
13 января
Новости
Про бизнес
1
2
3
4
5
6
7
Журнал Авто.ру
Новости
Solaris
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