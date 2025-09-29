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Новости про Hyundai
Elantra
4,5
424 отзыва
15 новых
2 330 с пробегом
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Спорткары Hyundai N станут мощнее, но лишатся «механики»
2
9 сентября 2025
Новости
Новая Hyundai Elantra получит мультимедийную систему Pleos с экраном как у Tesla
1
27 августа 2025
Новости
Hyundai Elantra нового поколения: первые шпионские фото
3
23 июля 2025
Новости
Hyundai отказал владельцу машины в гарантийной замене двигателя из-за неправильной эксплуатации
4
3 октября 2024
Новости
Обновлённая Hyundai Elantra получила «заряженную» версию N
18 апреля 2023
Новости
Hyundai Elantra после рестайлинга получила видеорегистратор и функцию «антиплесень»
13 марта 2023
Новости
Опубликованы фотографии обновлённой Hyundai Elantra
27 февраля 2023
Новости
Hyundai заменит i30 N электромобилем, но оставит ДВС для Elantra N
13 декабря 2022
Новости
Hyundai Elantra вернулась в Россию под названием Avante
9 декабря 2022
Новости
Hyundai снимет с производства хэтчбек Veloster
20 июня 2022
Новости
Посмотрите фильм ужасов от Hyundai про самый страшный водительский кошмар
29 октября 2021
Новости
Видео
В России сертифицировали три спорткара Hyundai
10 сентября 2021
Новости
1
2
3
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