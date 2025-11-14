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Новости про Hyundai Santa
Fe
4,5
570 отзывов
123 новых
2 896 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Hyundai Santa Fe получит внешность в стиле Palisade и станет гибридом
2
28 января
Новости
В Корее сгорел тестовый прототип обновлённого Hyundai Santa Fe
23 января
Новости
Владельцы Hyundai Santa Fe подали массовый иск из-за поломок двигателей
2
14 ноября 2025
Новости
Названы самые популярные в России автомобили, на которые вырастет утильсбор
14
2 ноября 2025
Новости
135 тысяч Hyundai Santa Fe могут загореться: объявлен отзыв
2
8 октября 2025
Новости
Hyundai откажется от «робота» в пользу классической автоматической коробки
3
2
21 июля 2025
Новости
Стали известны цены нового Hyundai Santa Fe в Казахстане: его могут привезти в Россию
2 апреля 2024
Новости
Кроссоверы Hyundai Santa Fe нового поколения появились на Авто.ру по цене от 4,75 миллиона рублей
2
18 сентября 2023
Новости
Гибридные Hyundai Santa Fe и Kia Sorento станут гораздо дальнобойнее
30 августа 2023
Новости
Представлен новый Hyundai Santa Fe: без дизеля, но с внедорожной версией XRT
1
11 августа 2023
Новости
Новое поколение Hyundai Santa Fe получило очень странный дизайн задней части
15
18 июля 2023
Новости
Новый Hyundai Santa Fe получит фары как у дешёвого Exter
1
19 июня 2023
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
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Santa Fe
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