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145 с пробегом
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Вторичка
Hyundai запатентовала в России название доступного кроссовера Kona
10 марта
Новости
У электрокроссовера Hyundai Kona появилась «подогретая» версия N Line
18 января 2024
Новости
Компания Hyundai показала концепт Kona Jayde с велосипедом для SEMA
31 октября 2023
Новости
В России появился кроссовер Hyundai Kona нового поколения: известна цена
3
12 июля 2023
Новости
Из старого Hyundai Kona сделают 815-сильный электрокроссовер для ралли
28 марта 2023
Новости
Кроссовер Hyundai Kona нового поколения стал электрокаром, но не получил полного привода
7 марта 2023
Новости
Компания Hyundai раскрыла характеристики нового Kona, пока — только для Кореи
18 января 2023
Новости
С 1 января Hyundai будет продавать в Норвегии только электромобили
30 декабря 2022
Новости
Hyundai показала Kona нового поколения: четыре версии и три варианта дизайна
20 декабря 2022
Новости
Chevrolet Bolt теряет зимой 32 процента запаса хода, Jaguar I-Pace — всего 3 процента
19 декабря 2022
Новости
Hyundai снимет с производства хэтчбек Veloster
20 июня 2022
Новости
«Заряженный» кроссовер Hyundai Kona N представлен официально: 290 сил и 5,5 секунды до сотни
4
27 апреля 2021
Новости
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2
Журнал Авто.ру
Новости
Hyundai
Kona
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