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Вторичка про Hyundai
Elantra
4,5
424 отзыва
15 новых
2 423 с пробегом
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В продаже! Стильные, но недорогие машины традиционных марок из Китая
3
18 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Доступные новинки из Кореи со знакомыми (и не очень) названиями
5
19 августа 2025
Подборки
Вторичка
Тариф «Комфорт»: 6 подержанных седанов гольф-класса за 2 000 000 рублей
1
10
28 декабря 2024
Подборки
Вторичка
Надёжен ли Hyundai Elantra IV поколения: все проблемы подержанного седана
3
1
14 марта 2021
Вторичка
Учебник
6 главных проблем Hyundai Elantra V поколения с пробегом
1
20 мая 2020
Вторичка
Разбор
6 проблем Hyundai Elantra (HD) IV поколения
1
15 сентября 2019
Вторичка
Разбор
Журнал Авто.ру
Вторичка
Hyundai
Elantra
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