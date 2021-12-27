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Тесты про Hyundai
Creta
4,6
253 отзыва
1 851 с пробегом
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С лица воду не пить. Все плюсы и минусы Hyundai Creta: подробный тест
2
7
27 декабря 2021
Тесты
Народное хозяйство. Новая Hyundai Creta против Renault Duster и Kia Seltos
2
14
11 ноября 2021
Тесты
Вопросы бюджета: первый тест Hyundai Creta нового поколения
13
16 сентября 2021
Тесты
Hyundai Creta: почему это покупают?
2
14 декабря 2018
Тесты
Видео
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Hyundai
Creta
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