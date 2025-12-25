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про Omoda
4,6
147 отзывов
7 067 новых
1 283 с пробегом
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Новинка года
Экспертный тест Omoda C5: плюсы и минусы нового на вид кроссовера российской сборки
2
5
29 июня
Тесты
Omoda против Renault: какой из стильных «бюджетников» лучше?
4
3
7 июня
Тесты
Видео
Первый тест новой Omoda C5: пять фактов о кроссовере, который начали собирать в России
8
7
23 марта
Тесты
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 среднеразмерных кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
19
24
22 октября 2025
Тесты
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест Omoda C7: все плюсы и минусы кроссовера с внешностью концепт-кара
12
7
18 августа 2025
Тесты
Тест и обзор Omoda C7: во всём хорош, если бы не одно «но»
7
4
26 июня 2025
Тесты
Видео
Первый тест флагмана Omoda — кроссовера C7 с молниями и сдвижным экраном
11
17
3 апреля 2025
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
Тесты
Omoda
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