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про Omoda
4,6
147 отзывов
7 138 новых
1 330 с пробегом
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Новинка года
Пекин-2026: ещё несколько новинок, которые могут приехать в Россию
4
3
27 апреля
Подборки
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Omoda S5
3
3
29 января
Подборки
В продаже! Свежие полноприводники из Китая по цене обновлённой Niva Travel
3
1
19 января
Подборки
Вторичка
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Подборки
Тесты
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Omoda C5
5
36
16 октября 2025
Подборки
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: честные отзывы об Omoda C5 от тех, кто владел машинами привычных марок
24
156
19 марта 2025
Подборки
Тариф «Комфорт»: 6 подержанных седанов гольф-класса за 2 000 000 рублей
1
10
28 декабря 2024
Подборки
Вторичка
Машины, которые появятся в России до конца 2022 года
31 октября 2022
Подборки
Журнал Авто.ру
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Omoda
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