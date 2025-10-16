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Подборки про Omoda
C5
4,6
110 отзывов
4 541 новых
984 с пробегом
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Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Omoda C5
5
36
16 октября 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы об Omoda C5 от тех, кто владел машинами привычных марок
24
156
19 марта 2025
Подборки
Тариф «Комфорт»: 6 подержанных седанов гольф-класса за 2 000 000 рублей
1
10
28 декабря 2024
Подборки
Вторичка
Машины, которые появятся в России до конца 2022 года
31 октября 2022
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Omoda
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