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Тесты про Omoda
C5
4,6
110 отзывов
4 531 новых
943 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Вторичка
Экспертный тест Omoda C5: плюсы и минусы нового на вид кроссовера российской сборки
2
5
29 июня
Тесты
Omoda против Renault: какой из стильных «бюджетников» лучше?
4
3
7 июня
Тесты
Видео
Первый тест новой Omoda C5: пять фактов о кроссовере, который начали собирать в России
8
7
23 марта
Тесты
Свежий Jolion против Coolray и C5: сравнительный тест самых народных кроссоверов
3
20
2 мая 2024
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Первый тест Omoda C5 с полным приводом: как едет, где застрянет и сколько стоит
5
6
20 марта 2023
Тесты
Обзор Omoda C5: все плюсы и минусы модного кроссовера из Китая. Подробный тест
2
4
12 января 2023
Тесты
Omoda C5 против Haval Jolion: сравнительный тест очень разных одноклассников
1
2
15 декабря 2022
Тесты
Модно, молодёжно. Первый тест кроссовера Omoda C5 от нового бренда Chery
1
7 ноября 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Omoda
C5
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