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Тесты про Omoda OMODA S5
GT
4,8
9 отзывов
56 с пробегом
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Новости
Подогретые: Lada Vesta Sportline против Omoda S5 GT
2
26
12 апреля 2024
Тесты
Первый тест Omoda S5 GT — «горячего» седана с умеренным ценником
10
27 сентября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Omoda
OMODA S5 GT
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