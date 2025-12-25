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Тесты про Omoda OMODA
S5
4,6
21 отзыв
257 с пробегом
Технические характеристики
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Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Сравнительный тест трёх альтернатив Весте: Jetta VA3 против Geely Emgrand и Omoda S5
12
24 октября 2024
Тесты
Geely Emgrand против Omoda S5: сравнительный тест недорогих седанов с «автоматами»
15
18 января 2024
Тесты
Обзор Omoda S5: все плюсы и минусы самого популярного в России импортного седана. Подробный тест
1
10
6 ноября 2023
Тесты
Битва седанов! Веста против «китайцев», незнакомой Kia и старого хита: экспертный супертест
2
38
5 сентября 2023
Тесты
Первый тест Omoda S5 — стильного седана на старой базе, который должен заменить Октавию
7
6 июня 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Omoda
OMODA S5
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