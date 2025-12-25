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Подборки про Omoda OMODA
C7
4,8
7 отзывов
2 280 новых
26 с пробегом
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Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
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Тесты
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Omoda
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