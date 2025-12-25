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Тесты про LADA (ВАЗ) Lada (ВАЗ)
Iskra
1 622 новых
39 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Тесты
Подборки
Экспертный тест Lada Iskra SW Cross: плюсы и минусы бюджетника с редким кузовом
7
9
27 апреля
Тесты
Наследник или конкурент? Тест Lada Iskra SW Cross на фоне вседорожной «Гранты»
12
12
22 апреля
Тесты
Cross, но... застрял? Испытываем самую вседорожную Искру
5
7
3 апреля
Тесты
Видео
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Lada Iskra SW Cross: первый тест компактного, но харизматичного универсала АвтоВАЗа
15
32
20 марта
Тесты
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест Lada Iskra: плюсы и минусы седана, который должен был заменить Гранту
32
62
17 ноября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Lada (ВАЗ) Iskra
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