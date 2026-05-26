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Подборки про LADA (ВАЗ) Lada (ВАЗ)
Iskra
1 721 новых
40 с пробегом
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2121 (4x4)
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Lada (ВАЗ) Aura
XRAY
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
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Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
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17 марта
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