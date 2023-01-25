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Подборки про LADA (ВАЗ)
Largus
4,2
408 отзывов
2 156 новых
3 092 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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2121 (4x4)
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Отечественные модели ждут изменения: список главных новшеств 2023 года
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