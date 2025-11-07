Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про LADA (ВАЗ)
Niva
3,9
33 отзыва
88 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Niva
2121 (4x4)
Vesta
2101
Niva Legend
2104
Lada (ВАЗ) Aura
XRAY
2131 (4x4)
2106
2108
2107
1111 Ока
2109
2102
2105
Lada (ВАЗ) Iskra
Largus
Granta
Priora
2113
Kalina
Lada (ВАЗ) Niva Travel
EL Lada
Показать все
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
Разбор
Видео
Тесты
Игры
Путешествия
В продаже: идеальные «Нивы» для настоящих ценителей
1
6
9 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! «Капсулы времени» из СССР на любой вкус и бюджет
7
1
31 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Легковые автодома для отдыха на природе
19
11
7 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Путешествия
В продаже! Занятные, но недорогие пикапы с разных концов света
14
19
7 октября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные и необычные Нивы с доработками
36
19
9 сентября 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Классно сохранившиеся «Нивы» для дела и украшения автоколлекции
13
20
25 марта 2025
Подборки
Вторичка
Несостоявшиеся «Нивы»: вспоминаем четыре проекта за 40 лет
24
42
12 февраля 2025
Подборки
В продаже! Крутые «Нивы» для реального бездорожья
45
56
12 ноября 2024
Подборки
Вторичка
В продаже! «Нивы» для коллекционеров, стиляг и сорвиголов
24 октября 2023
Подборки
Вторичка
Новая Lada Niva Travel или внедорожник с пробегом: 7 альтернатив с вторичного рынка
1
7
6 ноября 2021
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
LADA (ВАЗ)
Niva
Подождите
Объявления загружаются