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Подборки про LADA
(ВАЗ)
3,7
8 537 отзывов
21 916 новых
65 587 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Niva
2121 (4x4)
Vesta
2101
Niva Legend
2104
Lada (ВАЗ) Aura
XRAY
2131 (4x4)
2106
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1111 Ока
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Lada (ВАЗ) Iskra
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Priora
2113
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От гипер-«Мерседеса» до 2002: объявления недели на Авто.ру
2
12 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: электрокары не как у всех
2
1
29 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: советские «капсулы времени» дешевле полутора миллионов рублей
3
24 июня
Подборки
Вторичка
В продаже: идеальные «Нивы» для настоящих ценителей
1
6
9 июня
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Wraith, RS6, Chief и другие
5
2
8 июня
Подборки
Вторичка
Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Подборки
Тесты
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х в завидной кондиции
4
3
6 мая
Подборки
Вторичка
Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
11
15 апреля
Подборки
Тесты
В продаже! Советские универсалы-олдтаймеры в отменном состоянии
4
14 апреля
Подборки
Вторичка
От Страдале до Шевеля: объявления недели на Авто.ру
12 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! «Капсулы времени» из СССР на любой вкус и бюджет
7
1
31 марта
Подборки
Вторичка
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Подборки
Тесты
1
2
3
4
5
6
…
11
Журнал Авто.ру
Подборки
LADA (ВАЗ)
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