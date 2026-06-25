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Новости про LADA
(ВАЗ)
3,7
8 524 отзыва
20 114 новых
66 987 с пробегом
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Универсал Lada Iskra получил доступную комплектацию со 106-сильным мотором
3
15
25 июня
Новости
Onegin, Bagira, Poema и Tenor: АвтоВАЗ хочет запатентовать несколько новых названий
4
3
25 июня
Новости
В России снизился спрос на подержанные Lada
3
23 июня
Новости
Про бизнес
Iskra впервые вошла в тройку самых популярных Lada
5
9
22 июня
Новости
В России почти на треть выросли продажи отечественных автомобилей
1
22 июня
Новости
Про бизнес
Дилер рассказал, с каких иномарок россияне пересаживаются на Lada
2
2
19 июня
Новости
АвтоВАЗ начал проверять Lada Vesta и Aura машинным зрением
2
18 июня
Новости
Lada Granta получит новую комплектацию, но временно
2
18 июня
Новости
43-летний универсал ВАЗ-2102 продают по цене пятидверной «Искры»
6
4
13 июня
Новости
За 22-летний ВАЗ-21099 без пробега хотят цену нового Geely Atlas
4
3
11 июня
Новости
Дилер Lada пытался продать битую машину под видом новой: реакция АвтоВАЗа
6
11
11 июня
Новости
Стало известно, как подорожал ремонт самых популярных автомобилей с пробегом
1
1
11 июня
Новости
Про бизнес
1
2
3
4
5
6
…
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Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
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