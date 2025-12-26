Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про LADA (ВАЗ)
2106
3,3
148 отзывов
1 166 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Vesta
Granta
Niva Legend
Largus
Niva
2121 (4x4)
Lada (ВАЗ) Iskra
XRAY
Lada (ВАЗ) Azimut
2107
2106
2101
Lada (ВАЗ) Niva Travel
2105
2109
Priora
2104
1111 Ока
2102
Lada (ВАЗ) Aura
21099
2110
2108
Kalina
2103
2112
EL Lada
2114
Lada (ВАЗ) e-Largus
Revolution
2113
Показать все
Все материалы
Новости
Вторичка
Подборки
Видео
Разбор
История
В продаже появился новый ВАЗ-2106, выпущенный 35 лет назад
4
3
26 декабря 2025
Новости
Новый ВАЗ-2106, выпущенный 35 лет назад, хотят продать по цене топовой Lada Vesta
16
27
24 сентября 2025
Новости
В продаже появился 34-летний ВАЗ-2106, который стоит дороже новой Toyota Camry
31
34
8 сентября 2025
Новости
Новый 28-летний ВАЗ-2106 оценили в 600 тысяч рублей
3
11
18 августа 2025
Новости
На Авто.ру продают редкий 33-летний ВАЗ-2106 с мизерным пробегом
8 июля 2024
Новости
Новый ВАЗ-2106, выпущенный 30 лет назад, продают на Авто.ру
1
9 июня 2024
Новости
На Авто.ру продают 40-летний ВАЗ-2106 почти без пробега. Он уже стоит как новая Lada Vesta
4
22 октября 2022
Новости
На Авто.ру продают 33-летний ВАЗ-2106 без пробега по цене Toyota Camry
2
10 октября 2022
Новости
На Авто.ру продают советскую «шестёрку» в редком цвете «Дипломат» и почти без пробега
1
6 сентября 2022
Новости
На Авто.ру продают 33-летнюю «шестёрку», которая никогда не выезжала из гаража
4 августа 2022
Новости
В Тольятти продают 45-летнюю «шестёрку» с пробегом всего 30 километров
13 апреля 2022
Новости
36-летнюю «шестёрку» на советских номерах и с мизерным пробегом продают за 2 миллиона
2
28 марта 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
2106
Подождите
Объявления загружаются