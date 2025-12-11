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Новости про LADA (ВАЗ)
2107
3,3
403 отзыва
3 211 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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В продаже появился ВАЗ-2107: за 21 год он проехал всего 1200 километров
3
1
12 марта
Новости
Назван топ-10 автомобилей, наиболее распространённых в России
2
3
9 марта
Новости
В продаже появился ВАЗ-2107 редкого цвета и с мизерным пробегом
4
1
11 декабря 2025
Новости
Простоявший больше 40 лет в гараже ВАЗ-2107 оценили дороже новой Lada Vesta
3
2 декабря 2025
Новости
В продаже появилась «семёрка» в заводском состоянии с пробегом меньше 1000 километров
2
10
16 октября 2025
Новости
Как с конвейера: в продаже появились «Жигули» с пробегом 1,5 тысячи километров
4
7
15 сентября 2025
Новости
Стало известно, какие автомобили предпочитают россияне разных поколений
1
2
30 июня 2025
Новости
На Авто.ру выставили экспортную советскую «семёрку» с пробегом 6200 километров
2
9
19 июня 2025
Новости
20-летний ВАЗ-2107 с пробегом всего 485 километров продают на Авто.ру
13
22
13 апреля 2025
Новости
Три редчайшие роторные Лады продаются на Авто.ру
1
3
27 ноября 2024
Новости
Забытый на 13 лет в гараже ВАЗ-2107 выставили на продажу
5
21 апреля 2024
Новости
В России запатентовали электромобиль в стиле ВАЗ-2107 и Tesla Cybertruck
14 февраля 2024
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
2107
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