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Новости про LADA (ВАЗ)
Vesta
4,4
741 отзыв
2 489 новых
7 339 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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2121 (4x4)
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Lada Vesta впервые появится в каршеринге
3
1
28 мая
Новости
Месячные продажи Lada Iskra впервые превысили три тысячи машин
1
9
4 мая
Новости
Про бизнес
Vesta за 44 тысячи рублей в месяц: АвтоВАЗ запускает подписку на автомобили Lada
1
6
23 апреля
Новости
Приборная панель Lada Vesta Sport получила режимы для дрэга и кольцевых гонок
6
9
7 апреля
Новости
АвтоВАЗ уточнил срок введения подписки на Lada Vesta
2
3
27 марта
Новости
АвтоВАЗ назвал цену Lada Vesta Sport
5
33
24 марта
Новости
Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц: АвтоВАЗ планирует ввести подписку
1
14
20 марта
Новости
Уточнена примерная стоимость новой Lada Vesta Sport
4
8
18 марта
Новости
Началось производство новой Lada Vesta Sport с форсированным мотором
9
7
27 февраля
Новости
Автомобили с «автоматами» заняли рекордную долю российского рынка
1
24 февраля
Новости
В Авто.ру посчитали, сколько зарплат нужно отложить на покупку автомобиля с пробегом
20 февраля
Новости
Про бизнес
Битопливные Lada Vesta начали появляться у дилеров
2
1
17 февраля
Новости
1
2
3
4
5
6
…
25
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
Vesta
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