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АвтоВАЗ начал проверять Lada Vesta и Aura машинным зрением

Автопроизводитель уже не первый раз внедряет такую технологию для проверки качества
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АвтоВАЗ начал внедрять технологии машинного зрения от российского разработчика VisionLabs на своем производстве. Система проверяет корректность и целостность наклеек с VIN-номером на кузовах моделей Vesta и Aura, рассказали в пресс-службе компании.

Фото: АвтоВАЗ

  • Технология позволяет автоматически сопоставлять данные наклейки с гравировкой, а также выявлять дефекты и несоответствия. Это помогает избежать проблем при последующей регистрации транспортного средства в ГАИ.
  • Пока комплекс контролирует только «Весту» и соплатформенную «Ауру». В перспективе планируется масштабировать технологию и интегрировать её в линии сборки других автомобилей марки.
  • АвтоВАЗ не впервые задействует технологии машинного зрения для контроля качества. В феврале 2026 года компания рассказала о новой автоматизированной линии сборки и балансировки колес, в рамках которой компьютерное зрение автоматически определяет размерность колеса. Если шина и диск не подходят друг другу, технологический процесс автоматически прерывается.
  • Система также осуществляет двойную проверку балансировки колеса до и после установки грузов, самостоятельно отбраковывая несоответствующие экземпляры. За счёт использования роботов пятого поколения и автоматической переналадки производительность участка выросла в полтора раза по сравнению с прежними показателями, обеспечивая выпуск готового колеса каждые 12 секунд.

Ранее в июне стало известно, что АвтоВАЗ готовится начать сборку «Гранты» в модификации с вариатором. Такая версия должна выйти на рынок в первой половине 2027 года.

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#Технологии#Lada (ВАЗ) Aura#LADA (ВАЗ)#Vesta
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