АвтоВАЗ начал проверять Lada Vesta и Aura машинным зрением

Технология позволяет автоматически сопоставлять данные наклейки с гравировкой, а также выявлять дефекты и несоответствия. Это помогает избежать проблем при последующей регистрации транспортного средства в ГАИ.

Пока комплекс контролирует только «Весту» и соплатформенную «Ауру». В перспективе планируется масштабировать технологию и интегрировать её в линии сборки других автомобилей марки.

АвтоВАЗ не впервые задействует технологии машинного зрения для контроля качества. В феврале 2026 года компания рассказала о новой автоматизированной линии сборки и балансировки колес, в рамках которой компьютерное зрение автоматически определяет размерность колеса. Если шина и диск не подходят друг другу, технологический процесс автоматически прерывается.