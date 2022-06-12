Какие доверенности бывают

Часто при значимых действиях с транспортом (покупка, продажа, постановка на учёт) можно услышать «генеральная доверенность» на автомобиль, образец такого документа можно даже встретить в Сети. Реже говорят о «специальной» и «разовой». Однако ни одно из этих определений не фигурирует в законодательстве. Гражданский кодекс различает три типа доверенностей:

Нотариально удостоверенная — она делается для тех, кому нужны те полномочия, что даёт генеральная доверенность на автомобиль .

Обычная рукописная ( бланк оформляется без нотариуса ).

Безотзывная.

Для заполнения любой из доверенностей нужны документы, но их список невелик: понадобятся удостоверения личности доверенного лица и доверителя, а также ПТС и СТС на транспортное средство.

Нотариально удостоверенная доверенность. Это документ, который оформляется и подписывается в присутствии ответственного лица — нотариуса. Он своими подписью и печатью гарантирует подлинность такой доверенности.

Когда необходимо обращаться к нотариусу для оформления доверенности? Согласно статье 185.1 ГК РФ, такой документ обязателен только если доверенное лицо будет проводить регистрационные действия с автомобилем — постановку на учёт, внесение изменений в ПТС, восстановление утерянных документов и так далее. А ещё — при совершении сделок с машиной, требующих участия нотариуса.