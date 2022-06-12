Когда отменили требование к водителю иметь при себе доверенность на управление машиной, которая ему не принадлежит, многие ошибочно решили, что этот документ не пригодится больше никогда. Но даже сегодня есть ситуации, когда она необходима. Рассказываем, нужна ли доверенность на автомобиль в 2023 году, как оформить доверенность на машину, что в ней нужно писать, какие их виды бывают и как используются, а в конце покажем готовый образец доверенности на автомобиль.
Материал обновлён 07.12.2022 г.
Что такое доверенность
Доверенность — это письменное разрешение от человека или организации (в случае с автомобилем — его собственника) на представление их интересов, совершение определённых действий, а также на заключение сделок и договоров.
Понятие «доверенность» закреплено статьёй 185 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Официально собственник имущества, которым нужно распоряжаться или управлять, называется «доверителем», а тот, кому такое разрешение дали, — «доверенным лицом» или «представителем».
Нужна ли доверенность на автомобиль
Для поездок за рулём машины в 2022 году доверенность не нужна — достаточно того факта, что у водителя есть свидетельство о регистрации (СТС) автомобиля. Не понадобится разрешение от собственника также для большинства других действий, совершаемых при эксплуатации ТС:
- заправку топливом;
- мойку;
- покупку запчастей;
- оплату парковки, проезд по платным дорогам;
- шиномонтаж.
Но вот при приёме автомобиля на техобслуживание некоторые официальные дилеры требуют предоставить доверенность, если в сервис машину передаёт не собственник.
В обязательном порядке участие доверенного лица должно быть подтверждено документом в следующих случаях:
- Продажа автомобиля. Плюсы и минусы реализации машины по доверенности мы обсуждали в отдельном материале.
- Постановка на учёт или снятие с него.
- Утилизация.
Какие доверенности бывают
Часто при значимых действиях с транспортом (покупка, продажа, постановка на учёт) можно услышать «генеральная доверенность» на автомобиль, образец такого документа можно даже встретить в Сети. Реже говорят о «специальной» и «разовой». Однако ни одно из этих определений не фигурирует в законодательстве. Гражданский кодекс различает три типа доверенностей:
- Нотариально удостоверенная — она делается для тех, кому нужны те полномочия, что даёт генеральная доверенность на автомобиль.
- Обычная рукописная (бланк оформляется без нотариуса).
- Безотзывная.
Для заполнения любой из доверенностей нужны документы, но их список невелик: понадобятся удостоверения личности доверенного лица и доверителя, а также ПТС и СТС на транспортное средство.
Нотариально удостоверенная доверенность. Это документ, который оформляется и подписывается в присутствии ответственного лица — нотариуса. Он своими подписью и печатью гарантирует подлинность такой доверенности.
Когда необходимо обращаться к нотариусу для оформления доверенности? Согласно статье 185.1 ГК РФ, такой документ обязателен только если доверенное лицо будет проводить регистрационные действия с автомобилем — постановку на учёт, внесение изменений в ПТС, восстановление утерянных документов и так далее. А ещё — при совершении сделок с машиной, требующих участия нотариуса.
Доверенности в простой письменной форме. Этот документ можно написать полностью от руки или распечатать, а затем заполнить готовый бланк. В нём ставится всего одна подпись — собственника машины. Такой бумаги хватает, чтобы наделить доверенное лицо довольно широким кругом полномочий. В большинстве случаев её достаточно для большинства действий — кроме обращения в МРЭО и передоверия, то есть передачи полномочий по доверенности третьему лицу по инициативе представителя собственника.
Отдельно остановимся на ситуации, когда на автомобиле нужно уехать в другую страну, а собственника в салоне при этом не будет. Скорее всего, русскую границу получится пересечь с обычной рукописной доверенностью, дающей соответствующее разрешение на выезд за рубеж. Хотя и здесь в подлинности бумаги могут усомниться. А вот в соседней стране вероятность проблем куда выше. Поэтому перед путешествием лучше оформлять нотариально заверенную доверенность, а также сделать перевод документа, который тоже должен быть подтверждён нотариусом.
Безотзывная доверенность. Такая бумага оформляется только при предпринимательской деятельности. Её особенность в том, что она может быть отменена лишь при заранее оговоренных случаях. Этот документ также удостоверяется нотариусом.
Какие права даёт доверенность
Представитель всегда действует в интересах доверителя. При этом собственник автомобиля сам определяет полномочия своего доверенного лица. Все действия, которые представитель может совершать в отношении автомобиля, прописываются в доверенности. Это может быть разовое простое действие, например доставка автомобиля со штрафстоянки, или полный карт-бланш, от регулярного обслуживания до продажи и даже вывоза транспортного средства за границу.
Как оформить доверенность на автомобиль
Разобравшись, для чего нужна доверенность на автомобиль, давайте посмотрим, как её правильно оформить. Простая письменная форма оформляется довольно просто. Достаточно взять лист бумаги и прописать на нём:
- Дату составления документа.
- Город, где это происходит.
- Персональные данные доверителя (ФИО, дата рождения, серия, номер паспорта, дата, место его выдачи).
- Данные о документе, удостоверяющем личность собственника (номер/серия паспорта, дата и место выдачи).
- Полную информацию о машине (марка, модель, госномер, VIN, серия, номер СТС, серия, номер ПТС).
- Персональные данные доверенного лица.
- Перечень действий, которые ему разрешено производить с автомобилем.
- Срок действия доверенности.
- Отметить наличие/отсутствие права передоверия.
Дальше останется только поставить на листе подпись, и доверенность будет готова.
Нотариальная доверенность оформляется у нотариуса при личном обращении собственника. Для этого необходимо иметь с собой документы на автомобиль, список полномочий доверенного лица, а также удостоверения личности доверителя и его будущего представителя. При этом присутствие человека, которому оформляют доверенность, не обязательно, а вместо оригинала его паспорта подойдёт копия.
Нотариус или его помощник сами подготовят документ. После того, как собственник проверит, нет ли ошибок или неточностей, он может подписать бумагу. Затем бланк проштампуют, и нотариус поставит подпись, а информация о выданной доверенности попадёт в реестр Федеральной нотариальной палаты. Это должно происходить в день составления документа (за исключением форс-мажорных случаев).
При этом нужно иметь в виду, что как рукописную, так и нотариальную доверенность можно отозвать в любой момент тем же способом, которым она была оформлена. Статья 189 ГК РФ обязывает сообщить об этом доверенному лицу и тем, кому она предназначалась для предъявления. Во втором случае необходимо снова посетить нотариальную контору, подтвердить свою личность и заявить об отмене действия документа, после чего нотариус зафиксирует изменения в реестре доверенностей.
Для прекращения простой письменной доверенности также можно обратиться к нотариусу — тогда информация об отмене оперативно появится на портале Федеральной нотариальной палаты.
Сколько действует доверенность
Сейчас доверенность можно оформить на любой срок. Главное — указать срок действия в документе. Это может быть точная дата, например «до 10 октября 2025 года включительно», или временной интервал «на 5/10/30 лет», или определённое событие, имеющее чёткие временные рамки, например «до достижения мною возраста 45 лет».
Если срок действия не указан, то он считается равным 1 году. Но есть одно исключение: доверенность, оформленная для действий за границей, останется в силе до тех пор, пока её не отзовут, если в тексте документа не прописано иное.
Важно, чтобы в документе была проставлена дата составления, иначе доверенность вообще будет считаться недействительной.
Образец доверенности на автомобиль: бланк 2022 года
Рукописную доверенность можно просто написать от руки или напечатать на принтере. Для удобства мы подготовили удобный бланк доверенности и разместили образец, как он выглядит заполненным.
Итак, совсем коротко
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– Доверенность, выписанная от физического лица даёт представителю собственника автомобиля право совершать указанные действия от его лица.
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– Доверенность может быть составленной в простой письменной форме, а ещё её может выписать нотариус.
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– Доверенность даётся для осуществления регистрационных действий, продажи машины и других значимых действий.
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– Для оформления доверенности собственник автомобиля должен собственноручно или с помощью нотариуса составить документ, в котором будут указаны персональные данные доверителя и его представителя, полная информация о машине и список полномочий доверенного лица.
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– Доверенность можно отозвать в любой момент.
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– Доверенность, используемая только на территории РФ, выдаётся на указанный срок, а если его нет, то на 1 год.
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– Доверенность, которая действительна для использования за границей, выдаётся на указанный срок, а если его нет, то до тех пор, пока её не отзовут.