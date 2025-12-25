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Тесты про LADA (ВАЗ)
Vesta
4,4
745 отзывов
2 531 новых
7 145 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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2121 (4x4)
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Тест и обзор Lada Vesta SW Sport: на что она способна на треке?
6
6
26 мая
Тесты
Видео
Неполный газ: тест седана Lada Vesta CNG, который заправляется метаном
7
15
22 мая
Тесты
Такого ещё не было! Первый тест универсала Lada Vesta SW Sport
17
39
24 марта
Тесты
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
В поисках настроения: выводим двух «китайцев», Ладу и старый-добрый WRX на трек
3
1
30 октября 2025
Тесты
Видео
На эмоциях: Subaru WRX против Лады и резвых «китайцев» на гоночном треке
17
22
30 октября 2025
Тесты
Богаче и безопаснее? Первый тест Lada Vesta с ESC и другими вновь прибывшими опциями
6
9
23 сентября 2024
Тесты
Подогретые: Lada Vesta Sportline против Omoda S5 GT
2
26
12 апреля 2024
Тесты
Lada Vesta с вариатором и мощным мотором: первый тест
5
22
15 марта 2024
Тесты
Lada Vesta SW Cross против Livan X3 Pro: сравнительный тест самых дешёвых «кроссоверов»
13
8 февраля 2024
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Vesta
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