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Тесты про LADA (ВАЗ) Lada (ВАЗ)
Aura
116 новых
16 с пробегом
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Разбор
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 седанов и лифтбеков 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
9
24
24 сентября 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест и обзор Lada Aura: плюсы и минусы самой дорогой модели АвтоВАЗа
9
19
8 сентября 2025
Тесты
Депутатская прикосновенность: Lada Aura против Toyota Camry
25
47
7 августа 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Lada (ВАЗ) Aura
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