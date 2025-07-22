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Тесты про LADA (ВАЗ)
Granta
3,9
1 131 отзыв
9 838 новых
12 701 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Наследник или конкурент? Тест Lada Iskra SW Cross на фоне вседорожной «Гранты»
12
12
22 апреля
Тесты
Тест Lada Granta Active Cross: пять фактов о самом дорогом бюджетнике рынка
24
45
22 июля 2025
Тесты
Первый тест Lada Granta за 3 миллиона, которая возит на себе квартиру
9
29
7 декабря 2023
Тесты
Самая дорогая и быстрая Lada Granta: первый тест «заряженной» версии Sport
4
32
19 сентября 2023
Тесты
Антикризисная Lada Granta: полный список изменений и первое знакомство
1
28 июня 2022
Тесты
Тест Lada Granta с новым мотором: что и зачем изменилось
2
46
18 января 2022
Тесты
Встреча одноклассников. Chevrolet Nexia против Renault Logan и Lada Granta: сравнительный тест
1
8
7 мая 2021
Тесты
Эффект плацебо: подробный тест Lada Granta Cross
1
16
13 марта 2020
Тесты
Квазиспорт: 4 отличия почти спортивной Lada Granta Drive Active от обычной
1
20 сентября 2019
Тесты
Lada Granta как входной билет в мир новых автомобилей: подробный тест
2
5 июля 2019
Тесты
Апокалипсис? Хоть сегодня! Тест обновлённой Lada Granta Cross
7 июня 2019
Тесты
Икс-лифтинг: первый тест обновленной Lada Granta
3
23 ноября 2018
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Granta
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