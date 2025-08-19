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Тесты про LADA (ВАЗ) Niva
Legend
3,4
16 отзывов
2 365 новых
1 868 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Нива Тайга: первый тест экстремального внедорожника из Нижнего Новгорода
20
15
19 августа 2025
Тесты
Тест и обзор Lada Niva Sport: зачем и кому она нужна?
5
9
24 июня 2025
Тесты
Видео
Мчит или ломается? Первый тест серийной Lada Niva Sport c «шеснарём» и доработками
43
124
19 июня 2025
Тесты
Первый тест Lada Niva Sport, которая в 1,5 раза мощнее обычной. И это ещё не всё!
27
84
13 февраля 2024
Тесты
Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: первый выезд
2
14
25 апреля 2023
Тесты
Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: туристическое снаряжение
3
11
18 апреля 2023
Тесты
Lada Niva Legend против Suzuki Jimny: сравнительный оффроуд-тест культовых внедорожников разных школ
2
19
4 апреля 2023
Тесты
Старики-разбойники. Экспедиционный УАЗ Хантер против Lada Niva Legend: сравнительный тест внедорожной классики
5
1
14 июля 2022
Тесты
Я — легенда. Все плюсы и минусы Lada Niva Legend: подробный тест
3
14
17 мая 2021
Тесты
Теория поколений. Lada Niva Travel против Legend: сравнительный тест-драйв
3
30
9 апреля 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Niva Legend
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