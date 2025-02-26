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Тесты про LADA (ВАЗ)
Largus
4,2
408 отзывов
2 111 новых
3 173 с пробегом
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Первый тест Lada Largus из Ижевска: что изменилось после импортозамещения
9
14
26 февраля 2025
Тесты
Тариф семейный. Все плюсы и минусы Lada Largus Cross: подробный тест
3
28 июля 2022
Тесты
На посылках. Kangaroo Electro от российского стартапа против Lada Largus: сравнительный тест практичных фургонов
28 июня 2022
Тесты
Второе дыхание: первый тест обновлённого Lada Largus
2
46
12 марта 2021
Тесты
Что русскому хорошо: подробный тест Lada Largus Cross
1
4
23 сентября 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
LADA (ВАЗ)
Largus
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