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Новости про LADA (ВАЗ) Niva
Legend
3,3
16 отзывов
2 537 новых
1 857 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Другой мотор и улучшенный кузов: АвтоВАЗ рассказал об обновлённой Lada Niva Legend
8
24
3 июня
Новости
Обновлённая Lada Niva Legend: первые фото
20
37
3 июня
Новости
Две модели Lada вошли в список самых долгоживущих в мире
2
7
26 мая
Новости
АвтоВАЗ модернизировал конвейер под высокий спрос на «Ниву»
8
2
25 мая
Новости
АвтоВАЗ назвал дату премьеры обновлённой Lada Niva Legend
7
4
20 мая
Новости
АвтоВАЗ потратит больше полумиллиарда рублей на модернизацию производства
3
6
29 апреля
Новости
Lada Niva Bronto обзавелась доработанной внешностью
4
5
6 апреля
Новости
В мае АвтоВАЗ подготовит конвейер к запуску первого за 20 лет кроссовера Lada
4
10
3 апреля
Новости
Назван топ-10 автомобилей, наиболее распространённых в России
2
3
9 марта
Новости
Lada Niva Legend получит светодиодные фары: первое фото
2
6
19 февраля
Новости
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей среди популярных в России
1
12 февраля
Новости
АвтоВАЗ объяснил изменение цен на Lada Niva Legend 2026 года выпуска
7
4
2 февраля
Новости
1
2
3
4
5
6
…
12
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
Niva Legend
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