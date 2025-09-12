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Новости про LADA (ВАЗ)
2109
3,3
259 отзывов
1 084 с пробегом
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История
В продаже появилась 34-летняя «девятка» с пробегом меньше 5000 километров
3
9
12 сентября 2025
Новости
На Авто.ру продаётся редкий внедорожник «Лада Тарзан»
6
1
28 августа 2025
Новости
На продажу выставили новую «девятку», выпущенную 21 год назад
4
3
28 мая 2025
Новости
«Девятка» с пробегом 103 километра простояла в гараже 32 года. Теперь её продают
2
24 октября 2023
Новости
Ранний ВАЗ-2109 с длинным крылом продают дороже новой Lada Vesta
4 ноября 2022
Новости
Вишнёвую «девятку» с пробегом 2000 километров выставили на продажу на Авто.ру
16 августа 2022
Новости
30-летнюю «девятку» без пробега продают на Авто.ру. Она стоит как новый BMW X6
147
10 февраля 2022
Новости
Самый дорогой ВАЗ-2109 в России оценили в 1,5 миллиона рублей. Ему почти 30 лет
15
24 ноября 2021
Новости
ВАЗы ценой 16 миллионов: на продажу выставили коллекцию автомобилей Lada без пробега
7
13 апреля 2021
Новости
Дороже Мерседеса: в России продают 24-летнюю «девятку» ВАЗ с пробегом 10 километров
91
12 марта 2021
Новости
«Капсула времени»: продаётся 30-летняя вишнёвая «девятка» с задним сиденьем в целлофане
59
27 февраля 2021
Новости
Найдена советская «девятка» директора ЗАЗа, простоявшая в гараже 30 лет
21
5 июня 2020
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
2109
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