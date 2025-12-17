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Новости про LADA (ВАЗ)
Granta
3,9
1 131 отзыв
9 473 новых
12 884 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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2121 (4x4)
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Про бизнес
Lada Granta получит новую комплектацию, но временно
2
Вчера
Новости
АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Lada Granta
10
10
5 июня
Новости
Месячные продажи Lada Iskra впервые превысили три тысячи машин
1
9
4 мая
Новости
Про бизнес
АвтоВАЗ доустановит SOS-кнопку на 40 тысяч Lada Granta
2
10 апреля
Новости
Lada Granta получила новую базовую комплектацию и стала доступнее
2
2
3 марта
Новости
АвтоВАЗ не будет выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач
1
8
16 января
Новости
Стала известна причина отзыва 33 тысяч Lada Granta
4
1
17 декабря 2025
Новости
АвтоВАЗ отзовёт более 33 тысяч Lada Granta
8
3
12 декабря 2025
Новости
Производство автомобилей Lada в Тольятти снизится на 40 процентов
3
1
24 ноября 2025
Новости
На Авто.ру появилась в продаже Lada Granta для кольцевых гонок
4
2
14 октября 2025
Новости
Автовладелец отсудил за бракованную Lada Granta сумму почти в 5 раз больше её цены
5
13 октября 2025
Новости
Представлена Lada Granta, работающая на пропане
5
25 августа 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
…
18
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
Granta
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