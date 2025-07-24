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Новости про LADA (ВАЗ)
2101
3,4
79 отзывов
550 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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«Жигули» в стиле Lego: отечественный конструктор уже можно купить
6
9
29 апреля
Новости
В продаже появилась 49-летняя «копейка» с пробегом 7300 километров
2
15
12 января
Новости
Редчайшую советскую «Копейку» выставили на продажу — она с «автоматом»
4
13
24 июля 2025
Новости
В продаже появилась 44-летняя «копейка», которая не проехала и 5 тысяч километров
3
4
10 июля 2025
Новости
«Автотор» показал электрическую «копейку»
4
11
27 февраля 2025
Новости
В Германии продают 500-сильную гоночную «копейку»
2
11
22 ноября 2024
Новости
40-летнюю «копейку» продают на Авто.ру за 6,5 миллиона рублей
3
31 июля 2024
Новости
40-летнюю «Копейку», которая почти не ездила, продают на Авто.ру
7
26 мая 2024
Новости
Британцы превратили советскую «копейку» в спорткар с разгоном до сотни за 4,5 секунды
1
1
1 декабря 2022
Новости
Видео
Советская «копейка» хранилась в гараже 37 лет и теперь продаётся
22 августа 2022
Новости
На Авто.ру продают 44-летнюю «Копейку» почти без пробега. Её оценили в 1,5 миллиона
2
18 апреля 2022
Новости
ВАЗ-2101 с номерами В 001 ОР 77 продают за 16 миллионов рублей
118
10 января 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
LADA (ВАЗ)
2101
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