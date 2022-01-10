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ВАЗ-2101 с номерами В 001 ОР 77 продают за 16 миллионов рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже вазовской «Копейки» за 16 миллионов рублей. Как гласит описание, к отличному состоянию машины прилагаются «красивые» номерные знаки
Новости
118

На Авто.ру появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-21013 (также известна как «Копейка») за 16 миллионов рублей. Как гласит описание, к отличному состоянию машины прилагаются «красивые» номерные знаки В 001 ОР 77.

  • Сам по себе ВАЗ-21013 не слишком ценен, ведь он уже из поздних выпусков. Выставленный на продажу экземпляр сошёл с конвейера в 1984 году, а полностью модель сняли с производства в 1988‑м. Однако продавец уверяет, что машина находится в «редком состоянии на сегодняшний день».
  • Единственная фотография ничего не позволяет узнать о реальном состоянии «Копейки». У неё явно незаводское ветровое стекло. Видны литые диски, которых ВАЗ-2101 в стоке никогда не имел. Над решёткой радиатора заметно пятно, похожее на ржавчину.

Летом прошлого года на Авто.ру предлагали «Копейку» в милицейской раскраске. Машину оценивали всего в 380 000 рублей. Седан пробежал 120 000 километров и был оснащён стандартным для модели 64-сильным двигателем 1.2.

Хотели бы себе «красивые» номера?

Нет, ребячество какое-то
У меня уже есть
Да, коплю на них деньги

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#Найдено на Авто.ру#LADA (ВАЗ)#2101
Комментарии
Комментарии118
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10 января 2022
Бампер слева стукнутый
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10 января 2022
Ничего нового, просто очередной дэбил из той же когорты которые продают на авито засохшие куличи 20-летней давности, свои детские рисунки, куски курицы с KFC которые при очень богатой фантазии на что то там похоже и ставят им шестизначные ценники заверяя в их исключительной ценности.
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10 января 2022
что-то мне кажется, что продавец врёт и номеров В001ОР77 у него нет, как и копейки в идеальном состоянии)
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10 января 2022
Номера вор 777 регион продал вместе с машиной, предложил знакомы за 15т.р. Никому нах не нужен сказали
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10 января 2022
Что значит нах?типо матерная брань?не русская и запрещённая?или всё таки нахрен?пиши коректно.
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10 января 2022
Нахуй, Дима. Пройди нахуй. <br />Так понятней?
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12 января 2022
Всё понятно Саша.
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10 января 2022
Пока есть люди которые будут платить за то что бы купить новый Айфон без очереди,будут и такие, которые заплатят за &quot;красивые&quot; номера. Не оскуднеет земля долбанами никогда.
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10 января 2022
Гонка за номерами это верх слабоумия... Красивый номер не даёт бессмертия, лишь призрачную веру в мнимое преимущество на дороге. Огребают они как обычные дибилы.
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11 января 2022
Ты просто нищеброд. Будь у тебя бабки ты бы тачку крутую взял на номерах красивых. А пока ездишь на трамвае, зато не &quot;дибил&quot;.
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12 января 2022
Чт так агришься? Себя узнал в описании?)))
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13 января 2022
Сто процентов
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10 января 2022
дебил.
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10 января 2022
Если уж брать легенду, то примерно такую. https://auto.ru&shy;/cars/used…
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11 января 2022
W124 хороший авто, но не подходит под легенду.
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12 января 2022
Красавчик
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11 января 2022
Hjucfug
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11 января 2022
Ykdkydd
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11 января 2022
Ахахах) а номера 750 указаны)))
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11 января 2022
Интересно, какому проценту людей, населяющих территорию России, нравится носить клеймо &quot;ВОР&quot;. Да еще и доплачивать за это. Мда.
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11 января 2022
По идее- по русски звучит БОП))
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12 января 2022
В России таких с избытком, поверь
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13 января 2022
Мало ли кому нравится, не кто не имеет право ездить на таких номерах, не доросли, спросить могут.
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14 января 2022
Конченные
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11 января 2022
Купили ЗИЛ 130, автоцистерна за 150,000₽ на авито, пригнали в свой регион и поставили на учёт, выдали номера О777ОО, мы конечно приохуели. Выйти не успели с ГАИ, к нам подходит мужик и предлагает купить наш ЗИЛ Внимание!!! за 3 млн рублей. Продали… Купили ЗИЛ (такой же), Уаз Буханку и трактор МТЗ коммунальщик
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12 января 2022
Не свисти
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12 января 2022
Балабол
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12 января 2022
Звездишь чукча.
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12 января 2022
Ох, сказочник. Он даже с зилом не стоит 3 млн. О777ОО777 и то не тянет.
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13 января 2022
Фартонуло
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11 января 2022
Хотеть не вредно, а вообще в путинской России дебилов немало, может быть кто-нибудь и купит...
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12 января 2022
Это точно, при плешивой крысе только дебилы и остаются в рф-ии.
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14 января 2022
Путин лучший президент!!!
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16 января 2022
Ахаха
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11 января 2022
Гон все это, на этих номерах, которые указаны в тексте зарегистрирован Порш Кайен.
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11 января 2022
Вы не правы. Пробивайте лучше.
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11 января 2022
Ггршорг
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12 января 2022
16 колов вам в задницу ! Придурки...
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12 января 2022
Azamatygili
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12 января 2022
Нафига нужна эта бесполезная цифирь за такие деньжищи? Ладно ещё АМР, СКР, ЕКХ или АМО в Москве и области.
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12 января 2022
Согласен
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14 января 2022
Все это хуйня для баранья,понты голимые понты
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12 января 2022
Имел 888, продал и пока не вижу смысла вешать что-то другое. Лучше на бентли с обычными, чем на жигули с &quot;красивыми&quot;)). Вообще, исходя из того что вижу, %80 кто хочет и имеет номера типа крутые или красивые, как правило, люди которые в принципе не особо владеют деньгами и имеют какие-то ребяческие комплексы.
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13 января 2022
Тоже были 888 тогда это было модно, потом продал , а щас и не хочется , вообще пох стало на номера ,может старею)
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14 января 2022
Тупые понторезы,чаще всего урюки покупают номера
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17 января 2022
за сколько 888 забрали?
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12 января 2022
Обычное ведро с гвоздями у меня 1989г. был такой же.
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12 января 2022
Каких только му...ков пи...да не рожает...
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12 января 2022
ВАЗ 21013 бампер 2101. Может это на Экспорт.
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13 января 2022
Номера В 001 ОР 77 с автомобилем ВАЗ-2101, продают за 16 миллионов рублей.<br /><br />Так то лучше.
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13 января 2022
Это редкостные идиоты за такую цену выставляют и надеются на лохов покупателей
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13 января 2022
как по мне самый лучший номер хрен запомнишь)))
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14 января 2022
Если б не В ОР то номера можно действительно считать красивыми. Но весь этот металлаом не стоит таких денег одновременно.
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14 января 2022
Люди кичатся номерами вор
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14 января 2022
Стыдно наверное с такими номерами. Лучше бы руки себе отрубил и ходил выёживался
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14 января 2022
Что то когда на объявление кликаешь, там номера другие прикручены,на Копейке. А пишет, что &quot;продам с номерами В ОР&quot;
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14 января 2022
Могу купить по цене металлалома
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14 января 2022
А чо без крутых номеров нежызнь атрусость
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15 января 2022
Путин продаёт?
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16 января 2022
:)
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17 января 2022
зачетно
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15 января 2022
Нууу как бы это не гелик который ты купил за 20 и через 3 года продал за 5,этот номер не подешевеет,скорее наоборот
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15 января 2022
Заменят в России номера на нового образца и старыми даже подтереться нельзя будет...
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15 января 2022
Место этих номеров купил бы хату сдал бы в аренду больше пользу будет ,чем от этих цифрах
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17 января 2022
...продаст номера, купит хату , будет сдавать хату и грести бабло....(номера продаёт, чтобы хату купить!!!)
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15 января 2022
да нахера ведро это с номерами продавать за 16 лямов
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17 января 2022
Ей цена не 16 лямов, а 16 тыс. рублей...
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15 января 2022
Рельно карыто можно бы продать за 12 к Ани за 16 млн
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15 января 2022
Номер стоет только 1к а корпус за 6 к
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15 января 2022
А руль стоет 6к
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15 января 2022
Реальные люди не понтуются.
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15 января 2022
100 ку максимум цена ему
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16 января 2022
Сопляк продает
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16 января 2022
Если даже и сопляк <br />Молодец
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17 января 2022
...деньги на свадьбу собирает...)))
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16 января 2022
Номер в объявлении закрыт)хотя с номером продают
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17 января 2022
...авто ру - всегда закрывает номер....(у них видимо..., фобия какая-то насчёт номеров?.. Украли где-то много....теперь боятся...)
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17 января 2022
хорошо!
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16 января 2022
пусть сам себе соснет за 16 мультов-то
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16 января 2022
Если небыло денег так невёл себя,а так надурачка какой нибутьбогатинький буратино клюнет
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17 января 2022
....и ведь клюнет! (зуб даю!)
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17 января 2022
Да, вы дебилы. Он номер с такой продаёт!
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17 января 2022
...суть от этого не меняется....
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17 января 2022
Я тоже продаю жигули с номером 003, регион МО. И всего лиш за 120 т.руб
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17 января 2022
какой номер у тебя? поподробней
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17 января 2022
дорого....у меня в городе за такую больше 50.000 не просят...
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17 января 2022
большинство комментариев от бедности, у богатых свои прибабахи. нам среднему классу с 17тыс руб, этого не понять.<br />$20 миллионов стоит квадрат Малевича, что с этой картиной не так? <br />500 000 тысяч рублей стоит салфетка в которую высморкалась Скарлетт Йоханссон.<br />Два флажка, украшавших лимузин Джона Кеннеди в день его убийства, проданы на аукционе за $450 тысяч. А тут целая КОПЕЙКА ))))))
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17 января 2022
А что за гордость ездить с абривеатурой ВхххОР. Это что за гордость быть вором, дегенерат.
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17 января 2022
Толку от этих номеров. Вот если бы были номера которые камеры не видят, за это можно было бы заплатить.
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