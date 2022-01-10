ВАЗ-2101 с номерами В 001 ОР 77 продают за 16 миллионов рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже автомобиля ВАЗ-21013 (также известна как «Копейка») за 16 миллионов рублей. Как гласит описание, к отличному состоянию машины прилагаются «красивые» номерные знаки В 001 ОР 77.
- Сам по себе ВАЗ-21013 не слишком ценен, ведь он уже из поздних выпусков. Выставленный на продажу экземпляр сошёл с конвейера в 1984 году, а полностью модель сняли с производства в 1988‑м. Однако продавец уверяет, что машина находится в «редком состоянии на сегодняшний день».
- Единственная фотография ничего не позволяет узнать о реальном состоянии «Копейки». У неё явно незаводское ветровое стекло. Видны литые диски, которых ВАЗ-2101 в стоке никогда не имел. Над решёткой радиатора заметно пятно, похожее на ржавчину.
Летом прошлого года на Авто.ру предлагали «Копейку» в милицейской раскраске. Машину оценивали всего в 380 000 рублей. Седан пробежал 120 000 километров и был оснащён стандартным для модели 64-сильным двигателем 1.2.
Хотели бы себе «красивые» номера?
Нет, ребячество какое-то
У меня уже есть
Да, коплю на них деньги
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