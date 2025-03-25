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Подборки про LADA (ВАЗ) Niva
Legend
3,5
15 отзывов
2 452 новых
1 882 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
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Все модели
Niva
2121 (4x4)
Vesta
2101
Niva Legend
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Lada (ВАЗ) Aura
XRAY
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В продаже: идеальные «Нивы» для настоящих ценителей
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Подборки
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Самые красивые на Авто.ру: McLaren, Legend, Wraith и другие
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16 февраля
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В продаже! Классно сохранившиеся «Нивы» для дела и украшения автоколлекции
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25 марта 2025
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Вторичка
В продаже! Крутые «Нивы» для реального бездорожья
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12 ноября 2024
Подборки
Вторичка
Отечественные модели ждут изменения: список главных новшеств 2023 года
25 января 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
LADA (ВАЗ)
Niva Legend
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