Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про LADA (ВАЗ) 2121
(4x4)
3,7
453 отзыва
3 686 с пробегом
Технические характеристики
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
Niva
2121 (4x4)
Vesta
2101
Niva Legend
2104
Lada (ВАЗ) Aura
XRAY
2131 (4x4)
2106
2108
2107
1111 Ока
2109
2102
2105
Lada (ВАЗ) Iskra
Largus
Granta
Priora
2113
Kalina
Lada (ВАЗ) Niva Travel
EL Lada
Показать все
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
Видео
Разбор
Тесты
В продаже: идеальные «Нивы» для настоящих ценителей
1
6
9 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Легендарные внедорожники 1990-х в завидной кондиции
4
3
6 мая
Подборки
Вторичка
От Страдале до Шевеля: объявления недели на Авто.ру
12 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные и необычные Нивы с доработками
36
19
9 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Очень мощные «Нивы», которые появились задолго до заводской Sport-версии
1 февраля 2023
Подборки
Ягодка опять: отмечаем 45-летний юбилей легендарной «Нивы», изучая географию её достижений
3
1
27 апреля 2022
Подборки
12 самых необычных внедорожников «Нива», которые можно встретить на Авто.ру
36
7 апреля 2021
Подборки
Новая Lada 4x4 или подержанная иномарка: 5 альтернатив Ниве
2
4
22 сентября 2019
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
LADA (ВАЗ)
2121 (4x4)
Подождите
Объявления загружаются