АвтоВАЗ поднял цены на ТО второй раз с начала года

Компания «АвтоВАЗ» второй раз с начала 2026 года обновила рекомендованные максимальные цены технического обслуживания: первый раз это произошло в январе, второй — в августе. ТО всех актуальных моделей Lada подорожало примерно на 10%, на это обратил внимание портал «Лада.Онлайн».
- В пример приводятся актуальные расценки на ТО разных моделей Lada в Тольятти. При этом указанная на сайте автопроизводителя максимальная розничная цена может отличаться от действующих расценок официальных дилеров — они вправе устанавливать стоимость ниже заявленной компанией.
- Так, первое ТО бестселлера Lada, модели Granta, обойдётся в 10 100 рублей для модификации с «механикой» и в 10 600 рублей — для версии с автоматической трансмиссией. Самое дорогое ТО, шестое, оценено в 28 600 рублей.
- ТО-0 является платным для четырёх моделей марки. Это Lada Vesta с 1,8-литровым мотором в связке с шестиступенчатой «механикой» (актуальная максимальная цена — 4400 рублей), Niva Travel (7000 рублей для внедорожника с двигателем объёмом 1,7 литра и 6500 рублей для варианта с 1,8-литровым агрегатом), Niva Legend (6300 рублей) и Lada Iskra (4300 рублей для модели с двигателем объёмом 1,6 литра и шестиступенчатой «механикой»).
До 2026 года АвтоВАЗ корректировал рекомендованные максимальные цены на техобслуживание в июле 2025 года, тогда они увеличились на 9–10% в зависимости от модели. До этого стоимость ТО не менялась на протяжении двух лет.
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