АвтоВАЗ поднял цены на ТО второй раз с начала года

В пример приводятся актуальные расценки на ТО разных моделей Lada в Тольятти. При этом указанная на сайте автопроизводителя максимальная розничная цена может отличаться от действующих расценок официальных дилеров — они вправе устанавливать стоимость ниже заявленной компанией.

Так, первое ТО бестселлера Lada, модели Granta, обойдётся в 10 100 рублей для модификации с «механикой» и в 10 600 рублей — для версии с автоматической трансмиссией. Самое дорогое ТО, шестое, оценено в 28 600 рублей.