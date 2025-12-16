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про JAC
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213 отзывов
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Рессоры против пружин: какой JAC T9 лучше? Сравнительный тест
7
8
14 мая
Тесты
Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
Подборки
Тесты
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Подборки
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Первый тест JAC RF8 — бизнес-вэна на каждый день
8
5
8 декабря 2025
Тесты
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест JAC JS3: плюсы и минусы одной из самых доступных иномарок
5
6
3 декабря 2025
Тесты
JAC JS3: первый тест пухлого кроссовера для мастеров экономии
8
11
13 октября 2025
Тесты
Проект «Бездорожье»: из Европы в Азию на JAC T9 и GWM Poer — к уникальному заводу через инопланетный космодром
4
10
26 сентября 2024
Тесты
Подробный тест и обзор JAC T9: плюсы и минусы очень брутального пикапа
13
14
16 сентября 2024
Тесты
Обзор JAC J7: все плюсы и минусы новой звезды российских таксопарков. Подробный тест
1
4
30 октября 2023
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
JAC
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