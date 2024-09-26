Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Тесты про JAC
T9
4,9
27 отзывов
277 новых
46 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
JS3
T9
T6
J7 (Binyue)
RF8
Все материалы
Новости
Тесты
Подборки
Про бизнес
Разбор
Рессоры против пружин: какой JAC T9 лучше? Сравнительный тест
7
8
14 мая
Тесты
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Проект «Бездорожье»: из Европы в Азию на JAC T9 и GWM Poer — к уникальному заводу через инопланетный космодром
4
10
26 сентября 2024
Тесты
Подробный тест и обзор JAC T9: плюсы и минусы очень брутального пикапа
13
14
16 сентября 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
JAC
T9
Подождите
Объявления загружаются