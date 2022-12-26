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Тесты про JAC
T6
4,5
5 отзывов
26 с пробегом
Технические характеристики
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Тесты
Обзор JAC T6: все плюсы и минусы недорогого пикапа из Китая. Подробный тест
1
1
26 декабря 2022
Тесты
Остались на хозяйстве. Great Wall Wingle 7 против JAC T6: сравнительный тест-драйв
20 сентября 2022
Тесты
Пикап ннада? Знакомимся с китайским пикапом JAC T6 — доступной альтернативой Toyota Hilux и Mitsubishi L200
18 июля 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
JAC
T6
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