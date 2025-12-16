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Тесты про JAC
JS3
4,8
35 отзывов
25 новых
23 с пробегом
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Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
Подборки
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест JAC JS3: плюсы и минусы одной из самых доступных иномарок
5
6
3 декабря 2025
Тесты
JAC JS3: первый тест пухлого кроссовера для мастеров экономии
8
11
13 октября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
JAC
JS3
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