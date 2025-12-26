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про JAC
4,8
204 отзыва
411 новых
405 с пробегом
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Про бизнес
Вторичка
Продажи пикапов в России выросли впервые почти за полтора года
2
1
11 июня
Новости
Про бизнес
Huawei и JAC разработают новый электрокар Maserati
1
2
14 мая
Новости
RAM 1500 оказался популярнее отечественных и китайских пикапов в России
6
2
13 апреля
Новости
Про бизнес
Лидером рынка пикапов в РФ впервые стал представитель марки Ram
9
13
26 марта
Новости
Про бизнес
Марка JAC не планирует собирать лифтбек J7 в России
1
16 марта
Новости
JAC добился компенсации от блогера, оклеветавшего роскошный седан Maextro S800
1
7
24 февраля
Новости
«Москвич» ответил на слухи о прекращении выпуска трёх моделей
5
3
29 января
Новости
В 2026 году марка JAC запустит в России сборку двух новинок
3
6
22 января
Новости
В России сократилось количество автосалонов китайских брендов
1
21 января
Новости
Стартовали российские продажи пикапа JAC T9 с новой подвеской
3
13 января
Новости
Пикап JAC T9 получит в России новую подвеску
3
5
26 декабря 2025
Новости
Эксперты назвали три доступные модели на рынке РФ с лучшей защитой от коррозии
1
2
7 декабря 2025
Новости
1
2
3
4
5
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Журнал Авто.ру
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JAC
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