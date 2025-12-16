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про GAC
4,8
39 отзывов
3 199 новых
418 с пробегом
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Вторичка
Первый тест GAС S9: чем цепляет и как будет соперничать с Lixiang
3
2
24 июня
Тесты
Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Подборки
Тесты
Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
Подборки
Тесты
30 «квадратов» кожи и экраны наизнанку: первый тест кроссовера GAC S7 для России
12
14
5 марта
Тесты
Эксклюзивный тест электромобиля UMO 5, в создании которого поучаствовал Яндекс
19
46
20 февраля
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Подробный тест GAC M8 Lounge: плюсы и минусы минивэна для двоих счастливчиков
4
12 ноября 2025
Тесты
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Подборки
Тесты
В поисках настроения: выводим двух «китайцев», Ладу и старый-добрый WRX на трек
3
1
30 октября 2025
Тесты
Видео
На эмоциях: Subaru WRX против Лады и резвых «китайцев» на гоночном треке
17
22
30 октября 2025
Тесты
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
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