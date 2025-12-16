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про GAC
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39 отзывов
3 150 новых
442 с пробегом
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Вторичка
Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: честные отзывы о GAC GS4 от тех, кто ездил на привычных машинах
5
11
30 апреля
Подборки
Пекин-2026: ещё несколько новинок, которые могут приехать в Россию
4
3
27 апреля
Подборки
Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
11
15 апреля
Подборки
Тесты
В продаже! Вместительные минивэны из Китая и Кореи, попадающие под льготный «утиль»
6
2
10 марта
Подборки
Вторичка
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Можно, а зачем? Странные и спорные рекорды китайских автобрендов
7
3
11 февраля
Подборки
Ломают стереотипы: топ-5 больших и надёжных китайских кроссоверов за 3 000 000 рублей
4
2
13 января
Подборки
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
188
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Гуанчжоу-2025: главные премьеры китайских брендов
6
8
24 ноября 2025
Подборки
Гуанчжоу-2025: главные новинки для России
19
18
23 ноября 2025
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
GAC
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