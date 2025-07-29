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Подборки про GAC
GS3
4,9
11 отзывов
5 новых
81 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
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26 мая
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Тесты
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: честные отзывы о GAC GS3 от тех, кто ездил на машинах привычных марок
21
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26 марта 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
GAC
GS3
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