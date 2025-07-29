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Тесты про GAC
GS3
4,9
11 отзывов
70 с пробегом
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Разбор
Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Тесты
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест GAC GS3: плюсы и минусы кроссовера с озорным и местами своеобразным характером
10
7
16 января 2025
Тесты
GAC GS3 против Geely Coolray: изучаем дерзкого новичка на фоне эмоционального лидера класса
4
8
22 ноября 2024
Тесты
Тест модного кроссовера GAC GS3, который пришёл за клиентами Кулрея
3
5
29 августа 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
GS3
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