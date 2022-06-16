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Тесты про GAC
GN8
9 с пробегом
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Двухклассный. Все плюсы и минусы минивэна GAC GN8: подробный тест
2
16 июня 2022
Тесты
Большой тест минивэнов: Kia Carnival против Opel Zafira Life, GAC GN8, Volkswagen Multivan и Mercedes-Benz Vito
21
18 июня 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
GN8
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