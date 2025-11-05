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Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
В поисках настроения: выводим двух «китайцев», Ладу и старый-добрый WRX на трек
3
1
30 октября 2025
Тесты
Видео
На эмоциях: Subaru WRX против Лады и резвых «китайцев» на гоночном треке
17
22
30 октября 2025
Тесты
GAC Empow против Geely Preface: тест дерзких седанов на каждый день
6
1
5 июня 2025
Тесты
Подробный тест GAC Empow: все плюсы и минусы китайского седана с перчинкой
8
2
2 июня 2025
Тесты
Так ли он горяч? Тест и обзор седана GAC Empow со спортивными амбициями
2
2
23 апреля 2025
Тесты
Видео
Первый тест GAC Empow: седана-«зажигалки» с антикрылом и громким выпуском
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5
7
22 апреля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
Empow
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