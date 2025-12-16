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Тесты про GAC
GS4
4,8
6 отзывов
930 новых
13 с пробегом
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Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
Подборки
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Теперь — что надо? Первый тест полноприводного GAC GS4
6
6
29 сентября 2025
Тесты
Подробный тест GAC GS4: плюсы и минусы кроссовера с нетипичным содержимым
6
2
4 августа 2025
Тесты
Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Первый тест внезапного кроссовера GAC GS4, который похож на знакомую Тойоту
5
13
12 мая 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
GAC
GS4
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